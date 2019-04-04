"Новых мутантов" покажут в кинотеатрах в 2019 году

О судьбе киноленты, которую уже не один раз переносили, рассказали на профессиональном мероприятии CinemaCon.

Долгожданный фильм "Новые мутанты" всё же доберётся до широкого проката. Об этом стало известно в рамках CinemaCon в Лас-Вегасе, где собираются ведущие представители Голливуда, сообщает SR.

В рамках этого мероприятия студия Disney объявила список фильмов, которые стоит ждать в 2019 году. Среди них — "Новые мутанты".

Ранее дату премьеры фильма Джоша Буна переносили дважды из-за доработок сценария и повторных съёмок. Дебютный трейлер фильма мы видели ещё в 2017 году. До этого уже ходили слухи, что фильм покажут на онлайн-платформе Hulu, однако теперь лента точно доберётся до кинотеатров. Предварительная дата премьеры — 1 августа 2019 года.