Политолог: Против Зеленского на арену "Колизея" выйдет административный ресурс

Опрошенные Лайфом эксперты не придают весомого значения выбору необычной формы дебатов между кандидатами на Украине, поскольку борьба, по их словам, всё равно не будет честной.

Провести дебаты на стадионе — необычный ход, однако судьба второго тура украинских выборов всё равно предрешена. Так считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев.

— Это наверняка станет народным зрелищем. Да и, честно говоря, это из рук вон выходящее, когда дебаты выносятся на арену "Колизея", говоря языком исторической ретроспективы, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом. — Но каким бы ни был исход поединка, административный ресурс, которым располагает господин Порошенко, скорее всего, возобладает над теми импульсами, которыми обладает господин Зеленский.

По словам Гусева, весь государственный механизм сейчас будет задействован на оказание давления на Зеленского, не говоря уже о той поддержке Запада, которая осуществляется по всем известным и скрытым каналам.

— Конечно, Запад давно поставил на Порошенко и будет делать всё, чтобы он победил во втором туре. Порошенко нужен Западу, потому что в противостоянии с Россией Украина зашла очень далеко, а это на руку США и странам ЕС, — заключил он.

Напомним, первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.

Отметим, социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре выборов с результатом 49,4%.