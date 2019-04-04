88-летний Иван Краско сделал предложение экс-супруге

Вяль вышла замуж за актёра в 24 года и родила ему сыновей Ивана и Фёдора, брак распался в 2011 году.

Народный артист России Иван Краско сделал предложение своей бывшей жене, родившей ему двух сыновей. К 41-летней Наталье Вяль актёр вернулся после расставания с четвёртой супругой Натальей Шевель.

— С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую, — заявил Краско изданию "КП-Петербург".

Артист отметил, что поначалу Вяль "была совсем чужая", но со временем "теплеет". Краско уточнил, что они венчались в церкви, потому перед Богом в любом случае женаты. Недавно актёр предложил экс-супруге вернуть его фамилию. На это Вяль ответила обещанием подумать.

Как ранее писал Лайф, осенью 2018 года Краско развёлся с Натальей Шевель, которая младше актёра на 60 лет.