Захарова: Первый тур выборов показал должную оценку деятельности Порошенко

Читайте также

Захарова: Первый тур выборов показал должную оценку деятельности Порошенко

163

Мария Захарова. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Песня

Также дипломат отметила многочисленные электоральные нарушения во время голосования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга заявила, что народ Украины в ходе первого тура президентских выборов дал должную оценку деятельности действующего президента страны Петра Порошенко.

Однако, по мнению Захаровой, ещё рано подводить итоги избирательной кампании.

Окончательный вердикт можно вынести не раньше окончания второго тура. Вместе с тем даже итоги первого этапа говорят сами за себя: очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, использование и грязных технологий, и фальсификаций, дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента, — считает дипломат.

Захарова также напомнила о комментариях самих участников голосования, которые говорили о многочисленных электоральных нарушениях. Кроме того, она отметила, что во время голосования серьёзные нарушения зафиксировало и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Также среди прочих нарушений Захарова напомнила о запрете на аккредитацию российских наблюдателей и отсутствие возможности голосования у граждан Украины, проживающих в России.

Ранее Захарова списала слова генсека НАТО о Сталине на дурное образование.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×