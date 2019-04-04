Сын Нагиева опубликовал архивное фото отца

Подписчики предположили, что на снимке, на котором Нагиевы позируют в костюмах и тёмных очках, телеведущему около 25 лет.

Сын телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца с днём рождения, опубликовав совместное архивное фото. На снимок, размещённый на странице молодого человека в "Инстаграме", обратил внимание портал "Дни.ру".

На фото Нагиевы позируют в костюмах и тёмных очках. Некоторые пользователи поинтересовались, когда была сделана фотография, но вопрос остался без ответа. Один из подписчиков предположил, что артисту на фото 25 лет.

Ранее Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в "Инстаграме" провокационные снимки: телеведущий предстал перед подписчиками со спущенными штанами в примерочной и баре. Странные фотографии привлекли внимание не только обычных пользователей, но и сына Дмитрия, который осудил отца за снимки. После критики со стороны отпрыска телеведущий удалил фотографии.

История повторилась, но на этот раз сын Нагиева обнажился на камеру и получил критику со стороны отца.