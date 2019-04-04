Президент Анголы вручил Путину орден

Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил российскому лидеру Владимиру Путину орден Агостиньо Нето. Это произошло на встрече двух глав государств в Кремле.
Лоуренсу отмечал, что этот орден является знаком особой благодарности России за поддержку ангольского народа.
Орден назван в честь первого президента Анголы Антонио Агостиньо Нето. Добавим, дипломатические отношения между СССР и Анголой были установлены ещё в 1975 году, когда республика объявила о независимости от Португалии.
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