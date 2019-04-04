Президент Анголы вручил Путину орден

Читайте также

Президент Анголы вручил Путину орден

9

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил российскому лидеру Владимиру Путину орден Агостиньо Нето. Это произошло на встрече двух глав государств в Кремле.

Лоуренсу отмечал, что этот орден является знаком особой благодарности России за поддержку ангольского народа.

Орден назван в честь первого президента Анголы Антонио Агостиньо Нето. Добавим, дипломатические отношения между СССР и Анголой были установлены ещё в 1975 году, когда республика объявила о независимости от Португалии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×