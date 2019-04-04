В Симферополе из-за хорька произошла драка с поножовщиной

В больнице оказались оба участника потасовки: пожилой мужчина с лёгкими травмами, а его оппонент — с ножевыми ранениями и гемотораксом левого лёгкого.

Домашний хорёк стал причиной драки между 72-летним пенсионером и молодым человеком в одном из парков Симферополя. По данным МВД России по Крыму, пожилого мужчину вывела из себя прожорливость зверька.

Инцидент произошёл вечером 1 апреля. 27-летний владелец хорька отправился с питомцем на прогулку. К несчастью, путь их пролегал мимо места в парке, где пожилая пара каждый вечер кормит бездомных кошек. Зверёк приглашения ждать не стал и тут же присоединился к трапезе, чем возмутил пожилого мужчину. Он высказал свои претензии владельцу животного.

— На замечания пенсионера и требование убрать хорька молодой человек ответил оппоненту несколькими ударами по спине. Возмущённый таким поведением, подозреваемый, не раздумывая, достал из кармана нож и нанёс хозяину хорька ножевые ранения, — уточнили в управлении.

В больнице оказались оба участника потасовки: пенсионер с лёгкими травмами, а молодой человек — с ножевыми ранениями грудной клетки и гемотораксом левого лёгкого. Пожилой мужчина после оказания необходимой помощи был задержан. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. О судьбе хорька ничего не сообщается.