НАТО расширит поддержку Грузии и Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Как пояснил генсек военно-политического блока, речь идёт о заходе кораблей НАТО в порты Грузии и Украины, учениях ВМС и обмене данными.
Столтенберг перед встречей глав МИД стран, входящих в альянс, назвал Грузию и Украину близкими партнёрами. Генсек НАТО отметил, что эти государства имеют суверенное право выбора собственного пути.
Ранее Лайф писал, что в НАТО пообещали "гарантировать" проход судов Украины через Керченский пролив. В Кремле заявления Североатлантического альянса оценили негативно.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени