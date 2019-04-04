НАТО расширит поддержку Грузии и Украины

Читайте также

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины

118

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: © Twitter/jensstoltenberg

Генсек альянса подчеркнул, что государства имеют суверенное право выбора собственного пути.

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как пояснил генсек военно-политического блока, речь идёт о заходе кораблей НАТО в порты Грузии и Украины, учениях ВМС и обмене данными.

Столтенберг перед встречей глав МИД стран, входящих в альянс, назвал Грузию и Украину близкими партнёрами. Генсек НАТО отметил, что эти государства имеют суверенное право выбора собственного пути.

Ранее Лайф писал, что в НАТО пообещали "гарантировать" проход судов Украины через Керченский пролив. В Кремле заявления Североатлантического альянса оценили негативно.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×