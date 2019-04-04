В штате Аризона сова украла собаку, а потом бросила её на поле

Трёхмесячного сенбернара Латте удалось найти только через 12 часов после исчезновения.

В штате Аризона спасли трёхмесячного щенка, которого утащила сова со двора хозяйки, сообщает издание The Arizona Republic.

— Он как будто испарился, — рассказала женщина.

Американка сразу же начала искать своего питомца и подключила к поиску всех соседей. На пост о пропаже в социальной сети откликнулся местный любитель гольфа. Он опубликовал фото щенка, которого заметил неподалёку от поля. Маленького Латте нашли там через 12 часов после исчезновения.

Уточняется, что щенок страдал от обезвоживания, а на его черепе были следы когтей, которые могла оставить сова. Птица, видимо, не смогла справиться с весом своей добычи и решила бросить собаку.

Известно, что щенок не получил серьёзных травм и после двух дней лечения в ветеринарной клинике пошёл на поправку.

Ранее Лайф сообщал, что житель Хакасии убил свою кошку, посчитав, что она одержима злым духом.