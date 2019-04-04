В штате Аризона сова украла собаку, а потом бросила её на поле

В штате Аризона спасли трёхмесячного щенка, которого утащила сова со двора хозяйки, сообщает издание The Arizona Republic.
— Он как будто испарился, — рассказала женщина.
Американка сразу же начала искать своего питомца и подключила к поиску всех соседей. На пост о пропаже в социальной сети откликнулся местный любитель гольфа. Он опубликовал фото щенка, которого заметил неподалёку от поля. Маленького Латте нашли там через 12 часов после исчезновения.
Уточняется, что щенок страдал от обезвоживания, а на его черепе были следы когтей, которые могла оставить сова. Птица, видимо, не смогла справиться с весом своей добычи и решила бросить собаку.
Известно, что щенок не получил серьёзных травм и после двух дней лечения в ветеринарной клинике пошёл на поправку.
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