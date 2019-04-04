В штабе Порошенко рассказали, за что хотели бы услышать извинения Зеленского

По мнению соратников украинского президента, среди проступков шоумена — "унизительные шутки над нелепыми хохлами".

Представитель предвыборного штаба действующего лидера Незалежной Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует попросить прощения.

— Если бы мы, условно говоря, не хотели проводить дебаты, мы тоже могли бы составить достаточно длинный список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать: пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал томос термосом, — цитирует его LIGA.net.

В списке проступков Зеленского также, по мнению соратника Порошенко, "унизительные шутки над нелепыми хохлами" во время гастролей в Москве.

Ранее и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский заявили о готовности к дебатам. Зеленский также добавил, что у него есть условие — встретиться на стадионе. Действующий президент страны дал согласие на такой формат.