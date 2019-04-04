В штабе Порошенко рассказали, за что хотели бы услышать извинения Зеленского

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В штабе Порошенко рассказали, за что хотели бы услышать извинения Зеленского

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

По мнению соратников украинского президента, среди проступков шоумена — "унизительные шутки над нелепыми хохлами".

Представитель предвыборного штаба действующего лидера Незалежной Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует попросить прощения.

Если бы мы, условно говоря, не хотели проводить дебаты, мы тоже могли бы составить достаточно длинный список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать: пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал томос термосом, — цитирует его LIGA.net.

В списке проступков Зеленского также, по мнению соратника Порошенко, "унизительные шутки над нелепыми хохлами" во время гастролей в Москве.

Ранее и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский заявили о готовности к дебатам. Зеленский также добавил, что у него есть условие — встретиться на стадионе. Действующий президент страны дал согласие на такой формат.

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