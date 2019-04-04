Путин утвердил новый комплекс мер безопасности в школах

Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах. Этот комплекс был разработан аппаратом Совбеза РФ, заявил заместитель секретаря ведомства Александр Гребенкин.

— Нами разработан и президентом России утверждён комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений, — заявил он в интервью "Российской газете".

Он добавил, что на обеспечение безопасности предусмотрено ежегодное выделение дополнительных средств.

Гребенкин отметил, что за последние два года в российских школах и колледжах учащиеся совершили 24 резонансных преступления с использованием оружия.