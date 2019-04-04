Российские врачи не удивились популярности рассола на Западе: дошло, наконец

Американцы вынуждены платить немалые деньги за стакан солёного "смузи", а у нас "живая вода" припасена в погребе у каждой второй бабушки.

Слава огуречного рассола, который покорил американских поборников здорового образа жизни, давно не секрет для российский докторов. Этот напиток — первая помощь для тех, кто переутомился как в спортзале, так и в огороде на грядках. Остаётся американцев только поздравить: дошло наконец.

— То, что он помогает, — это совершенно естественно, потому что при физических нагрузках в клетках нарушается солевой баланс, — поясняет Лайфу кандидат медицинских наук Ирина Бережная. — Рассол восстанавливает баланс электролитов в организме и является действенным средством даже при более выраженных симптомах, таких как понос или рвота.

Поражает лишь высокая стоимость, которую американцам приходится отдавать за стакан живительной влаги, отмечает эксперт.

— Они просто в России не жили, не знают, чем наши бабушки лечили похмелье и физические нагрузки. На Руси он всегда был на столе, и не важно, капустный или огуречный... Для нас ничего нового они не открыли, это они для себя всё время Россию открывают какими-то странными путями, — отмечает Бережная.

Ранее Лайф писал, что американских журналистов ужаснула любовь россиян к гематогену. В материале под названием "Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови" говорится о том, что многие граждане СССР не знали, из чего делается лакомство, а некоторых до сих пор удивляет происхождение продукта.