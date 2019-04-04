Депутаты Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС

Документ затрагивает "Северные потоки", так как касается правил работы морских участков газопроводов в Европейском союзе.

Члены Европарламента утвердили поправки к Газовой директиве Евросоюза, теперь их должен одобрить Совет стран ЕС на уровне министров. В поддержку законопроекта на пленарной сессии проголосовало 465 депутатов, против — 95.

В случае вступления документа в силу на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза распространятся уже действующие на наземные трубы правила.

Ранее Лайф сообщал, что газовая директива ЕС не повлияет на срок реализации "Северного потока — 2".