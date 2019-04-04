Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

Читайте также

Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

34

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что без мудрых картин ушедшего из жизни режиссёра Георгия Данелии невозможно представить отечественный кинематограф. Слова скорби Медведева опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко. Его фильмы любят и знают практически наизусть зрители всех поколений. Он навсегда останется с нами в своих произведениях, — написал глава правительства.

Георгий Данелия умер сегодня в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце. Ранее слова скорби выразил президент России Владимир Путин. Прощание с режиссёром пройдёт в Доме кино.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×