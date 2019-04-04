Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что без мудрых картин ушедшего из жизни режиссёра Георгия Данелии невозможно представить отечественный кинематограф. Слова скорби Медведева опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

— Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко. Его фильмы любят и знают практически наизусть зрители всех поколений. Он навсегда останется с нами в своих произведениях, — написал глава правительства.

Георгий Данелия умер сегодня в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце. Ранее слова скорби выразил президент России Владимир Путин. Прощание с режиссёром пройдёт в Доме кино.