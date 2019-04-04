Студенты МГУ победили в чемпионате мира по командному программированию

Команда студентов из МГУ победила в чемпионате мира по командному программированию ICPC — 2019. Российская команда впервые в истории соревнования стала двукратным чемпионом в полном составе.

В португальском городе Порту только что закончился финал студенческого чемпионата мира по командному программированию ICPC — 2019. Победила команда из МГУ. Они отстояли статус чемпионов и впервые в истории соревнования стали двукратными чемпионами в полном составе. Также сегодняшнее достижение ребят стало уже восьмой победой России подряд.

В соревновании приняли участие 135 команд со всего мира, включая Россию. В отборочных турах и вовсе приняли участие более 52 тысяч студентов из 3233 университетов 110 стран. От России ездили 10 команд: МГУ, МФТИ и МАИ из Москвы, ВШЭ (московское и питерское подразделения), ИТМО и СПбГУ из Северной столицы, УрФУ (Екатеринбург), СГУ (Саратов) и САФУ (Архангельск).

ICPC проводится с 1977 года. В XXI веке Россия становилась чемпионами 13 раз. Для сравнения: Китай побеждал всего четыре раза, а Польша — два раза.