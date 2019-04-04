В Чувашии малыши погибли при пожаре, пока их мать отдыхала в сауне

По версии следствия, женщина закрыла девочку и мальчика в квартире и ушла на 2,5 часа.

Двое маленьких детей — четырёхлетняя девочка и мальчик в возрасте 1 года 8 месяцев — погибли от отравления угарным газом во время пожара в жилом доме в Новочебоксарске. По данным СУ СКР по Чувашии, перед трагедией 38-летняя мать заперла малышей в квартире и ушла в сауну.

— 3 апреля 2019 года подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения уехала со своими знакомыми в сауну, где в течение двух с половиной часов употребляла спиртные напитки, — уточнили в управлении.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Ранее Лайф писал, что в Архангельске при пожаре в деревянном частном доме погиб четырёхлетний мальчик, оставленный без присмотра.