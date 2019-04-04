Путин поручил Медведеву внести в Госдуму закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву в весеннюю сессию внести в Государственную думу закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В поручении российского лидера отмечается, что такие меры могут поддержать предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
Срок исполнения поручения президента — до 1 июля 2019 года.
Как ранее писал Лайф, Путин говорил о необходимости ускорить работу по закону о поощрении и защите капиталовложений на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени