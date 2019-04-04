Путин поручил Медведеву внести в Госдуму закон о защите капиталовложений

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Путин поручил Медведеву внести в Госдуму закон о защите капиталовложений

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Фото: © Официальный сайт Президента России

Глава государства установил срок исполнения этого поручения до 1 июля 2019 года.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву в весеннюю сессию внести в Государственную думу закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В поручении российского лидера отмечается, что такие меры могут поддержать предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Срок исполнения поручения президента — до 1 июля 2019 года.

Как ранее писал Лайф, Путин говорил о необходимости ускорить работу по закону о поощрении и защите капиталовложений на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

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