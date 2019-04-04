В отношении мэра Евпатории возбудили ещё одно уголовное дело

Филонов является главой городской администрации с осени 2014 года. Его просят арестовать на два месяца.

В отношении мэра Евпатории Андрея Филонова возбуждено второе уголовное дело. Об этом со ссылкой на представителя прокуратуры сообщает ТАСС.

— В производстве — уголовное дело в отношении Филонова. В настоящее время возбуждено ещё одно уголовное дело — по другому эпизоду, — цитирует агентство слова прокурора.

Как отмечается, два уголовных дела объединены в одно производство. Прокуратура ходатайствует об аресте мэра Евпатории на два месяца.

Как ранее сообщал Лайф, УФСБ по Крыму возбудило уголовное дело о превышении Филоновым должностных полномочий, в доме и на рабочем месте мужчины были проведены обыски. Глава города был задержан. Лайф публиковал видео задержания Филонова.