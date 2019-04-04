МИД РФ не будет принимать "телефонные протесты" по Южным Курилам от японцев

В ведомстве отметили, что подобные приёмы противоречат общепринятым нормам дипломатического общения.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не будут принимать очередные "протестные звонки" от японских дипломатов среднего звена по поводу деятельности РФ на южных Курильских островах.

В ведомстве добавили, что Токио продолжает представлять в медиа телефонные звонки от сотрудников японского посольства в Москве как дипломатические протесты.

— Очередной подобный демарш был предпринят 2 апреля после заблаговременного уведомления российской стороной в соответствии с действующими международными процедурами о проведении учебных стрельб в акватории указанных островов, — отметили в МИД РФ.

Там добавили, что подобные действия противоречат нормам дипломатического общения.

Ранее Лайф сообщал, что в японских учебниках обновится список "исконных территорий", где уже есть Курилы.