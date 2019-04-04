Путин исполнил мечту студента МАИ посмотреть на пуск ракеты с Байконура

Молодой человек признался, что писал в администрацию президента письмо, в котором спрашивал, в силе ли их договор.

Президент России Владимир Путин исполнил мечту юного авиаконструктора Сергея Горобца слетать на Байконур и посмотреть на пуск ракеты. Об этом студент МАИ рассказал РИА "Новости".

Во время открытого урока "Россия, устремлённая в будущее", который проводил Путин в 2017 году, 11-классник Горобец по видеосвязи рассказал главе государства об идее создания принципиально нового двигателя для гражданской авиации. Идея получила одобрение со стороны российского лидера. После этого "Ростех" подарил школьнику полёт на авиалайнере МС-21 с двигателем ПД-14, а также поездку по предприятиям объединённой двигателестроительной корпорации. Уже будучи студентом МАИ, Сергей Горобец в ходе форума "ПроеКТОриЯ" получил от исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко сертификат на стажировку.

Форум "ПроеКТОриЯ" Горобец посещал в 2018 году в качестве эксперта. Участникам мероприятия он помогал решать инженерную задачу по разработке элементов крыла для новейшего цельнокомпозитного самолёта Ростеха Т-500, представленного на форуме.

— "Ростех" отправил меня на открытый урок с президентом России, во время которого у нас был небольшой личный разговор, на 7 минут, где я его попросил о поездке на Байконур. Он сказал, что без проблем, — сказал юноша.

Юноша признался, что после этого совершил, по его мнению, наглый поступок — написал в администрацию президента, переспросив, получится поехать или нет.

— Если нет, то будем работать сами, чтобы заработать на такую поездку. И вот я здесь, — сказал Горобец. — Сегодня был старт. Это невероятные впечатления: ракета взлетает, чистое небо, рокот двигателей.

Как сообщалось ранее, запущенный сегодня корабль "Прогресс МС-11" стал самым быстрым по времени доставки груза на МКС. Он долетел до Международной космической станции за 3 часа 22 минуты.