Абызов в СИЗО занимается спортом и читает книги

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, находящийся под стражей в СИЗО "Лефортово", активно занимается спортом и читает книги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.
— Приседания, отжимания. Мы когда пришли, он отжимался, — рассказал Мельников, добавив, что Абызова ежедневно выводят на прогулку.
Также бывший министр успел прочитать почти все книги, выданные ему в библиотеке изолятора. Он брал Библию, романы "Мастер и Маргарита" и "Доктор Живаго" и другие книги.
Как ранее писал Лайф, 10 апреля Мосгорсуд проверит законность ареста экс-министра, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.
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