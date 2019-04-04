Абызов в СИЗО занимается спортом и читает книги

В библиотеке бывшему министру выдали Библию и романы "Доктор Живаго" и "Мастер и Маргарита".

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, находящийся под стражей в СИЗО "Лефортово", активно занимается спортом и читает книги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.

— Приседания, отжимания. Мы когда пришли, он отжимался, — рассказал Мельников, добавив, что Абызова ежедневно выводят на прогулку.

Также бывший министр успел прочитать почти все книги, выданные ему в библиотеке изолятора. Он брал Библию, романы "Мастер и Маргарита" и "Доктор Живаго" и другие книги.

Как ранее писал Лайф, 10 апреля Мосгорсуд проверит законность ареста экс-министра, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.