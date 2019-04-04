В Совбезе РФ рассказали, по каким критериям будут отбирать ЧОПы для охраны школ

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В Совбезе РФ рассказали, по каким критериям будут отбирать ЧОПы для охраны школ

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В число первостепенных требований включат наличие специальной подготовки и технической оснащённости сотрудников.

Охранные структуры, обеспечивающие безопасность школ в России, будут отбирать по новым, более жёстким критериям. Каким именно, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин.

Критерием отбора ЧОПов станет не низкая стоимость, а, прежде всего, качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащённости сотрудников охранных предприятий, — заявил он в интервью "Российской газете".

По словам секретаря Совбеза, также в числе дополнительных мер обеспечения безопасности в школах — увеличение штатной численности и финансовое обеспечение психологической службы в учебных заведениях. Кроме того, как отметил Гребёнкин, на федеральном и региональном уровнях будет внедрена система тренингов по обучению педагогов инновационным способам и технологиям профилактики противоправного поведения среди молодёжи.

Ранее он рассказал, что президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах, которые разработал аппарат Совбеза РФ.

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