В Совбезе РФ рассказали, по каким критериям будут отбирать ЧОПы для охраны школ

В число первостепенных требований включат наличие специальной подготовки и технической оснащённости сотрудников.

Охранные структуры, обеспечивающие безопасность школ в России, будут отбирать по новым, более жёстким критериям. Каким именно, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин.

— Критерием отбора ЧОПов станет не низкая стоимость, а, прежде всего, качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащённости сотрудников охранных предприятий, — заявил он в интервью "Российской газете".

По словам секретаря Совбеза, также в числе дополнительных мер обеспечения безопасности в школах — увеличение штатной численности и финансовое обеспечение психологической службы в учебных заведениях. Кроме того, как отметил Гребёнкин, на федеральном и региональном уровнях будет внедрена система тренингов по обучению педагогов инновационным способам и технологиям профилактики противоправного поведения среди молодёжи.

Ранее он рассказал, что президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах, которые разработал аппарат Совбеза РФ.