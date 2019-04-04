Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль

Компания Xiaomi совместно с китайским производителем автомобилей выпустит внедорожник под брендом Redmi. Уже известна цена и некоторые характеристики.

Компания Xiaomi объявила о коллаборации с китайским производителем автомобилей Bestune. Вместе они выпустят модифицированную версию внедорожника T77. Продаваться новинка будет под маркой Redmi. Прежде всего она известна недорогими, но качественными смартфонами.

Обычная версия T77 оснащена 6-ступенчатой коробкой передач и 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 143 лошадиные силы. Вес — почти полторы тонны. Модификация Xiaomi, скорее всего, будет отличаться от оригинала только кастомизированным программным обеспечением. Вендор обещает "подружить" автомобиль с другими своими гаджетами и подключить автопилот. Появится также поддержка голосового ассистента Xiao AI, с помощью которого можно будет управлять стеклоподъёмниками, кондиционером и не только.

Известно, что стоить самый большой продукт Xioami будет 89 800 юаней (около 870 000 рублей).