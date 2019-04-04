Сын Рогозина покинул посты главы ПАО "Ил" и вице-президента ОАК

Его уход связан с переходом на новое место работы, решение было принято около двух-трёх недель назад.

Совет директоров ОАК утвердил отставку сына главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина Алексея с должностей вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Об этом сказано в сообщении на сайте ОАК.

Как отмечается, уход Алексея Рогозина с занимаемых им постов связан с переходом на новое место работы.

— Алексей Дмитриевич пришёл в непростой период, по ряду важных программ транспортной авиации были серьёзные вызовы. Команда под его руководством провела большую работу, — отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Должность генерального директора ПАО "Ил" займёт Юрий Грудинин, ранее руководивший Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева.

Ранее Лайф писал, что уйти с занимаемых должностей Алексей Рогозин решил около двух-трёх недель назад.