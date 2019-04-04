С жительницы Красноярска взяли расписку, что она не сфотографирует больницу

От жительницы Красноярска, которую направили с ребёнком в детскую больницу, потребовали расписку, что она не будет фотографировать палаты медицинского учреждения. После того как женщину с ребёнком разместили, она поняла — почему. Своей историей она поделилась в аккаунте в "Твиттере".
— Легли с малышом в больницу. В приёмном попросили подписать документ о том, что я согласна "не фотографировать и не снимать внутри больницы". Зашли в палату и я поняла — почему, — написала женщина.
Мать маленького пациента добавила, что на следующий день выехала с ребёнком из палаты инфекционного отделения из-за плесени на потолке и на окнах и отправилась лечить его в домашних условиях.
Журналисты радиостанции "Говорит Москва" выяснили в медучреждении, что своё требование они основывают на федеральных законах.
— Осуществление видеосъёмки, фотосъёмки в общих помещениях медицинского учреждения будет нарушать право находящихся там иных граждан на врачебную тайну как применительно к Закону N 323-ФЗ, так и к Закону N 152-ФЗ, — пояснили сотрудники больницы.
КРА— Ульяша (@ash_ulyana) 24 марта 2019 г.
СО
ТА pic.twitter.com/NwtzN8CdMB
Сегодня же Лайф рассказывал, что прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как в Сети появилось видео, как пациенты Первоуральской больницы спускаются по лестнице на коленях.
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