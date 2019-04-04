С жительницы Красноярска взяли расписку, что она не сфотографирует больницу

Женщина всё-таки нарушила данное обещание и опубликовала фотографии потрескавшихся стен палаты.

От жительницы Красноярска, которую направили с ребёнком в детскую больницу, потребовали расписку, что она не будет фотографировать палаты медицинского учреждения. После того как женщину с ребёнком разместили, она поняла — почему. Своей историей она поделилась в аккаунте в "Твиттере".

— Легли с малышом в больницу. В приёмном попросили подписать документ о том, что я согласна "не фотографировать и не снимать внутри больницы". Зашли в палату и я поняла — почему, — написала женщина.

Мать маленького пациента добавила, что на следующий день выехала с ребёнком из палаты инфекционного отделения из-за плесени на потолке и на окнах и отправилась лечить его в домашних условиях.

Журналисты радиостанции "Говорит Москва" выяснили в медучреждении, что своё требование они основывают на федеральных законах.

— Осуществление видеосъёмки, фотосъёмки в общих помещениях медицинского учреждения будет нарушать право находящихся там иных граждан на врачебную тайну как применительно к Закону N 323-ФЗ, так и к Закону N 152-ФЗ, — пояснили сотрудники больницы.

Сегодня же Лайф рассказывал, что прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как в Сети появилось видео, как пациенты Первоуральской больницы спускаются по лестнице на коленях.