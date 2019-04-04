Мэр Евпатории арестован на два месяца

Следствие считает, что градоначальник может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Киевский районный суд в Симферополе арестовал мэра Евпатории Андрея Филонова, против которого возбуждено сразу два уголовных дела, на два месяца — до 31 мая. Защита чиновника заявила о намерении обжаловать данное решение.

Обвинение просило избрать градоначальнику меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с подозрениями, что он может скрыться от органов следствия и суда или угрожать свидетелям. Защита просила отпустить Филонова под домашний арест. В качестве аргументов приводились разные доводы: медицинские противопоказания и нахождение троих несовершеннолетних детей на его иждивении.

Ранее сотрудниками УФСБ по Крыму в доме и на рабочем месте Филонова были проведены обыски. После этого мэр города был задержан. Лайф опубликовал видео его задержания.