В Совбезе РФ выступили против установки камер-"ловушек" на дорогах

Александр Гребенкин считает, что эти устройства используют в первую очередь для пополнения местного бюджета.

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил, что камеры-ловушки на российских дорогах устанавливаются в первую очередь не для профилактики правонарушений, а для взимания штрафов.

— Есть примеры, когда камеры устанавливают исходя исключительно из экономических интересов и без учёта обстановки на конкретных участках дорог, — передаёт "Российская газета" его слова.

По мнению Гребенкина, такой потребительский подход дискредитирует меры по профилактике ДТП, которые принимаются на федеральном уровне.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили использовать камеры для борьбы с пробками на дорогах.