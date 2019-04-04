На оборонном предприятии в Нижегородской области могла взорваться авиабомба

При тушении возгорания спасатели нашли также несколько неразорвавшихся осколочно-фугасных зажигательных авиационных бомб ОФЗАБ-500.

На оборонном заводе в городе Дзержинск Нижегородской области, где сегодня был слышен звук взрыва, а затем начался пожар, могла взорваться авиабомба. На фото, которые остались в распоряжении Лайфа, видны последствия ЧП.

Также при тушении возгорания обнаружили несколько неразорвавшихся авиационных бомб ОФЗАБ-500.

По данным регионального управления МЧС, в результате произошедшего было полностью разрушено одноэтажное кирпичное здание.

Спасатели провели проливку помещений, возгорание было ликвидировано.

Ранее источник Лайфа сообщал, что хлопок и пожар произошли из-за возгорания алюминиевой пудры.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.