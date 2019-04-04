На оборонном предприятии в Нижегородской области могла взорваться авиабомба

На оборонном заводе в городе Дзержинск Нижегородской области, где сегодня был слышен звук взрыва, а затем начался пожар, могла взорваться авиабомба. На фото, которые остались в распоряжении Лайфа, видны последствия ЧП.
Также при тушении возгорания обнаружили несколько неразорвавшихся авиационных бомб ОФЗАБ-500.
По данным регионального управления МЧС, в результате произошедшего было полностью разрушено одноэтажное кирпичное здание.
Спасатели провели проливку помещений, возгорание было ликвидировано.
Ранее источник Лайфа сообщал, что хлопок и пожар произошли из-за возгорания алюминиевой пудры.
Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
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