Захарова заявила, что уже не ощущает украинский народ братским

По мнению дипломата, соседняя страна сейчас переживает сложный и драматический период.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что лично она не может говорить о том, что чувствует украинский народ братским, несмотря на связывающую страны общую историю. Об этом дипломат заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

— Я вот, например, сама как индивид не чувствую какую-то, так сказать, сопряжённость в братском отношении с народом Украины, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что говорит исключительно о своих личных, внутренних ощущениях.

— У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю, — говорит дипломат.

По мнению Захаровой, ситуация, которая происходит сейчас на Украине, является очень сложной и драматической в историческом контексте.

31 марта на Украине прошли выборы президента. В силу того что никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов для победы в первом туре, ЦИК объявила о втором. Планируется, что он пройдёт 21 апреля.

Перед ним кандидаты — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, прошедшие во второй тур — договорились о проведении дебатов. Они состоятся 19 апреля. Комик готов принять в них участие при условии, если они пройдут на НСК "Олимпийский". Действующий глава государства принял это предложение. Арбитром хотят видеть экс-кандидата Юлию Тимошенко.