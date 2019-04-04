Историк назвал прискорбным переименование улицы Ивана Кудри в Киеве

Гаспарян выразил сожаление, что советского разведчика сделали "разменной монетой в низменной подлой политической интриге".

Политолог, публицист и историк Армен Гаспарян считает, что переименование улицы Ивана Кудри в Киеве было ожидаемым. Однако он полагал, что её назовут в честь украинских националистов — Василия Кука или в крайнем случае Степана Бандеры.

— Умер Маккейн, и они решили увековечить память этого малоприятного человека. Но это ещё тоже не предел — смотря на ту степень шизофрении, которая происходит в головах у всех этих людей, я вполне допускаю, что, если, конечно, не в честь уже фюрера они что-нибудь назовут, но так в честь Эриха Коха (Один из ближайших сподручных Гитлера) так вполне, потому что он же, с их точки зрения-то, "евроинтегратор" был, — считает собеседник Лайфа.

По мнению Гаспаряна, прискорбно, что человек, отдавший родине и своему народу самое дорогое — собственную жизнь, спустя более 80 лет оказывается "разменной монетой в низменной подлой политической интриге".

Напомним, улицу Ивана Кудри переименовали в честь американского политика Джона Маккейна, поскольку он, по утверждению Администрации Киева, активно отстаивал интересы Украины и поддерживал стремление её граждан жить в современной, демократической стране.