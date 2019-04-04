Блогеров могут привлечь к борьбе с распространением экстремизма

Замсекретаря Совбеза России отметил, что корни проблемы, как правило, кроются в семьях и детских коллективах.

Известных среди молодёжи блогеров привлекут для ведения интернет-ресурсов для формирования у молодого поколения позитивного мышления и препятствования распространению идей экстремизма. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин.

— Сегодня главным источником распространения идей национализма, экстремизма, криминальной субкультуры, культа насилия, а также суицидального поведения среди молодёжи является Интернет, — отметил Гребёнкин.

Замсекретаря Совбеза напомнил о росте числа сайтов, пропагандирующих подростковую агрессию, несмотря на работу по их блокировке.

Гребёнкин подчеркнул, что нападения на учебные заведения не являются лишь проблемой власти, как правило, их корни кроются в семьях и детских коллективах.

Также замсекретаря Совбеза РФ рассказывал о критериях, по которым будут отбирать охрану для школ.