Польша взяла под защиту россиянина, который вывез из Швеции троих детей

Ранее их задержали в аэропорту Варшавы, откуда они хотели вылететь в столицу России.

Польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк заявил, что Польша взяла под защиту россиянина Дениса Лисова и троих его дочерей, которых он вывез из Швеции.

— Просьба о предоставлении убежища господину Денису и его трём дочерям была подана. Польское государство взяло под защиту на время проводимого разбирательства господина Дениса и его дочерей, — передаёт РАР слова Павляка.

Ранее мужчину с детьми задержали в аэропорту Варшавы, откуда они хотели вылететь в Москву. До этого семья жила в Швеции. Мать девочек тяжело заболела и якобы из-за того, что отец семейства не справлялся с уходом за детьми, их отдали в приёмную мусульманскую семью.

Омбудсмен отметил тот факт, что двое мужчин из Швеции, не предъявив никаких документов, безосновательно требовали выдать им детей. Павляк добавил, что до окончания всех разбирательств дети с отцом будут находиться в безопасности на территории Польши.