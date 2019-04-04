Билеты на фильм "Мстители. Финал" продают за 600 тысяч рублей

В США вокруг заключительной части киносаги настолько большой ажиотаж, что билеты продают на аукционах.

Фильм "Мстители. Финал" побил абсолютный рекорд по предварительной продаже билетов. Продажи начались 2 апреля, а уже в течение первого часа фанаты купили больше билетов, чем на фильм "Звёздные войны. Последние джедаи" (это самая ожидаемая лента 2017 года).

Как сообщает издание Hypebeast, многие билетные агрегаторы перестали работать, а на сайте Fandango покупатели столкнулись с проблемами во время проведения оплаты за билеты. В итоге пользователи начали продавать билеты на eBay — цена варьируется в диапазоне $50–500.

Однако есть и те, кто продаёт билеты дороже. В частности, на eBay можно найти беспрецедентную ставку за два билета на центральные места в кинотеатр AMC на 84-й улице в Нью-Йорке. Билеты стоят $9199 (чуть больше 600 тысяч рублей). Их по такой цене предлагают купить даже не на премьеру, которая пройдёт в США 24 апреля, а на сеанс 26 апреля.

Напомним, в России премьера фильма пройдёт 29 апреля. Хронометраж будущей ленты — три часа и две минуты.