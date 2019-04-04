Сумку с живым младенцем обнаружили в Киеве

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Сумку с живым младенцем обнаружили в Киеве

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Фото: © Главное управление Нацполиции в Киеве

Укутанный в одеяло малыш, которому не более суток от роду, лежал в бетонной конструкции.

На проспекте Соборности в Киеве в ночь на 3 апреля обнаружили сумку с новорождённым мальчиком. Как сообщила Нацполиция, живого малыша нашёл местный житель, который выгуливал собаку.

<p>Фото: © Главное управление Нацполиции в Киеве</p>

Полицейские обнаружили, что между двумя домами в сумке в бетонной конструкции лежит младенец, завёрнутый в одеяло. Мальчика в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, — уточнили в управлении.

<p>Фото: © Главное управление Нацполиции в Киеве</p>

По предварительной оценке, ребёнку не более суток от роду. Сейчас он находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", мать новорождённого разыскивается. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее Лайф писал, что жительница Якутии оставила трёхмесячного ребёнка одного в квартире на четыре дня.

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