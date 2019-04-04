Российская ракета успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Запуск стал второй миссией "Союза" с космодрома в этом году и четвёртым за историю сотрудничества с Гвианским космическим центром.

Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Ракета вывела в космос четыре британских спутника связи компании OneWeb. Трансляцию запуска вёл сайт космодрома.

4 апреля в 20:03 мск с Гвианского космического центра осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с европейскими аппаратами O3b (миссия #VS22) 🚀



Через 9 мин 23 сек разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полетного задания pic.twitter.com/YMJjOZCpzr — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 4, 2019

Полезная нагрузка "Союза" 2800 кг (700 кг на спутник). Четыре спутника связи и интернет-связи стали частью спутниковой группировки O3b, которая предназначена для телекоммуникаций и передачи данных из удалённых мест более чем в 50 странах. Предполагаемый срок службы спутников — 10 лет.

В прошлом году Роскосмос анонсировал создание своей спутниковой системы, которая бы стала конкурентом европейской системы O3b и американской Starlink, принадлежащий SpaceX.

Сегодня же был ещё один пуск — с Байконура к МКС запустили грузовик.