Российская ракета успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане

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Российская ракета успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане

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Запуск стал второй миссией "Союза" с космодрома в этом году и четвёртым за историю сотрудничества с Гвианским космическим центром.

Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Ракета вывела в космос четыре британских спутника связи компании OneWeb. Трансляцию запуска вёл сайт космодрома.

Полезная нагрузка "Союза" 2800 кг (700 кг на спутник). Четыре спутника связи и интернет-связи стали частью спутниковой группировки O3b, которая предназначена для телекоммуникаций и передачи данных из удалённых мест более чем в 50 странах. Предполагаемый срок службы спутников — 10 лет.

В прошлом году Роскосмос анонсировал создание своей спутниковой системы, которая бы стала конкурентом европейской системы O3b и американской Starlink, принадлежащий SpaceX.

Сегодня же был ещё один пуск — с Байконура к МКС запустили грузовик.

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