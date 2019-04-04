Южная Корея первой в мире начала использовать 5G

Новый стандарт мобильной сети местное правительство планировало запустить ещё в марте.

Южная Корея стала первой страной, которая в коммерческих целях использует мобильную связь пятого поколения — 5G. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus уже предоставляют гражданам услуги мобильной связи нового стандарта. Правительство планировало запустить эту сеть ещё в марте, однако планы были пересмотрены из-за задержки поставок смартфонов с поддержкой данной технологии.

Напомним, 5G тестировали в рамках зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Спортивное мероприятие прошло в феврале 2018 года. Рекордная скорость передачи данных — 25 Гб/с. Это позволит проводить трансляцию видео в разрешении 8K (Ultra HD).