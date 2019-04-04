США запросили заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле

Соединённые Штаты призвали провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения обострения гуманитарного кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает агентство France Presse.
Как ожидается, заседание будет проведено 10 апреля. Встреча пройдёт на фоне растущей тревоги по поводу влияния экономических и политических кризисов в Венесуэле на семьи и детей.
Согласно внутреннему отчёту ООН, который имеется в распоряжении агентства, в Венесуэле около 7 миллионов человек (24% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, у них отсутствует доступ к еде и медицинской помощи.
Ранее Лайф сообщал о начале уголовного процесса в отношении лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны.
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