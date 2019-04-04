США запросили заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле

Встреча может пройти 10 апреля на фоне растущей тревоги по поводу влияния кризисов на жителей страны.

Соединённые Штаты призвали провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения обострения гуманитарного кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает агентство France Presse.

Как ожидается, заседание будет проведено 10 апреля. Встреча пройдёт на фоне растущей тревоги по поводу влияния экономических и политических кризисов в Венесуэле на семьи и детей.

Согласно внутреннему отчёту ООН, который имеется в распоряжении агентства, в Венесуэле около 7 миллионов человек (24% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, у них отсутствует доступ к еде и медицинской помощи.

Ранее Лайф сообщал о начале уголовного процесса в отношении лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны.