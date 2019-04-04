Учёные нашли музыку, которая отпугивает комаров

Учёные университетов Индонезии, Японии, Таиланда и Малайзии обнаружили, что музыка оказывает влияние на поведение комаров. Об этом сообщает SD.
Оказалось, музыку в стиле дабстеп можно использовать для защиты от комаров. Для эксперимента специалисты использовали песню Scary Monster And Nice Sprites артиста Skrillex.
Опыты проводили над несколькими десятками комаров вида Aedes aegypti из рода кусак (они переносят жёлтую лихорадку). Жертвой комаров был хомяк. Учёные установили, что под песню Skrillex самкам комаров требовалось дольше времени на подготовку к укусу (при этом сам укус длился меньше времени).
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