Дмитрий Нагиев снова снимается у Сарика Андреасяна

Также вместе с актёром над фильмом работают Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Лянка Грыу и Владимир Яглыч.

Режиссёр Сарик Андреасян уже приступил к съёмкам драмы "Родина". Главную роль в фильме исполнит Дмитрий Нагиев. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Согласно описанию, по сюжету герои ленты давно уехали из РФ и живут в США. Они пытаются вытравить из себя всё русское, чтобы стать частью другой культуры. Однако жизнь диктует свои правила, давая понять, что можно уехать из РФ, однако нельзя перестать быть русским.

Также в фильме снимаются Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Лянка Грыу и Владимир Яглыч. В прокат фильм выйдет 20 февраля 2020 года.