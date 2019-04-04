Оззи Осборн отменил тур по Европе из-за неудачного падения

Музыкант заверил поклонников, что с каждым днём ему становится лучше, и обещал вернуться.

Британский рокер и бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн был вынужден отложить крупный тур по Европе и Северной Америке на год из-за проблем со здоровьем. По данным The Independent, 70-летний Принц Тьмы сегодня упал в своём доме в Лос-Анджелесе.

— Словами не описать, как я расстроен, рассержен и подавлен, что не могу отправиться в тур прямо сейчас... Просто знайте, что с каждым днём мне становится лучше. Я полностью выздоровею. Я закончу свой тур. Я вернусь! — пообещал Осборн.

Концерты рокера были перенесены на февраль 2020 года. На них можно будет попасть по уже купленным билетам. Тем же, кто не согласен ждать целый год, будут возвращены деньги. Даты концертов, которых коснутся изменения, опубликованы на странице артиста в "Фейсбуке". Пока музыкант будет находиться под наблюдением врачей.

Ранее Оззи Осборна госпитализировали из-за осложнений, связанных с гриппом. Позже его перевели в отделение интенсивной терапии. Музыкант был вынужден отменить туры в Австралии, Новой Зеландии и Японии.