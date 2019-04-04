Актёрский состав "Чёрной вдовы" пополнился двумя звёздами

В будущей кинокартине о русской шпионке теперь сыграют Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс.

Актёрский состав сольного фильма о русской шпионке Наташе Романофф пополнился Дэвидом Харбором (звезда "Очень странных дел"). Пока не сообщается, какая роль досталась актёру. Об этом сообщает CS.

Также ранее сообщалось, что в актёрский состав "Чёрной вдовы" попала Флоренс Пью. Компанию им составит Рэйчел Вайс — Marvel уже начала переговоры с актрисой.

Напомним, проект анонсировали в 2018 году. Это будет первый фильм о Наташе Романофф, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон.