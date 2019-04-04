В Подмосковье столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

В районе ДТП сильно затруднено движение, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Пять автомобилей столкнулись на 175-м километре трассы А-107 "Малое московское кольцо" в городском округе Домодедово. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В результате столкновения двух грузовых и трёх легковых машин были ранены три человека.

Отметим, что это второе серьёзное ДТП в этом районе Подмосковья за последние сутки.

Как сообщал Лайф, жертвами аварии с участием микроавтобуса Mercedes и фуры на 65-м километре трассы М-4 "Дон" стали шесть человек, возбуждено уголовное дело.