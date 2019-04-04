Тимошенко решила подумать над предложением Зеленского стать арбитром на дебатах

Ожидается, что они состоятся вечером 19 апреля перед вторым туром выборов, который намечен на 21 апреля.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко думает над предложением кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского стать арбитром на его дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты Украины сообщает "Громадское".

— Мы видели ролик, у нас есть время подумать, — сообщил представитель штаба Тимошенко.

Ранее Зеленский обратился к экс-премьеру Украины с вопросом о том, сможет ли она стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах. Он дал ей 24 часа на размышления.

Как ранее писал Лайф, дебаты перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут 19 апреля, с 20 до 21 часа по киевскому времени (совпадает с московским).