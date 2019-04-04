Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен рисками новых столкновений.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, сообщает SkyNewsArabia. Это произошло после очередных мирных переговоров под эгидой ООН.

Hafter officially announces the Battle for #Tripoli in an audio message & orders his forces to move towards the capital.



Images showing #LNA gathered at Al-Hira 60 km southwest of Tripoli.



High Tension in the capital. Long queues at gas stations & highway briefly blocked #Libya pic.twitter.com/j8fi7H2JyX — Nadia Ramadan (@NadiaR_LY) April 4, 2019

— Cегодня мы завершаем наше триумфальное шествие, путь борьбы и сражений, сегодня мы откликнулись на призыв нашего уставшего терпеть народа в нашей дорогой столице, как и обещали, — сказал Хафтар в обращении к армии.

Главнокомандующий гарантировал безопасность тем, кто сложит оружие.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен военными манёврами в Ливии и боится столкновений. По его мнению, кризис в стране не решить путём войны.

— Проблемы можно решить только путём диалога между представителями разных групп в Ливии, — написал он на своей официальной страничке в Twitter.

Напомним, кризис власти в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и жестоко убит Муаммар Каддафи. По сути, в стране двоевластие. Триполи занимает правительство, которое признаёт ООН. А на востоке страны действует избранный парламент. Он сотрудничает с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром.