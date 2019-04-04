Нефть марки Brent подорожала до $70 впервые за несколько месяцев

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Нефть марки Brent подорожала до $70 впервые за несколько месяцев

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Фото: © Зшчabay/drpepperscott230

Нефть марки Brent снова побила рекорд: впервые с ноября 2018 года её стоимость превысила 70 долларов за баррель, сообщают на бирже ICE.

Фьючерс на топливо с поставкой в июне 2019 года вырос на 1,02% по состоянию на 20:53 мск и составила 70,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз нефть этого сорта столько стоила 12 ноября 2018 года.

Как ранее писал Лайф, 1 апреля 2019 года цена барреля нефти Brent достигла 69 долларов.

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