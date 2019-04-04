В Апатитах сняли на фото редкое природное явление

Небо над городом украсило огромное розовое облако, но не простое — лентикулярное. Жители дали волю воображению и спорят, на что оно похоже.

Жителей города Апатиты в Мурманской области потрясло необычное небесное явление: над ними повисло огромное розовое облако.

Его цвет, конечно, объяснялся просто — было время захода солнца. Но вот форма оказалась действительно редкой.

Учёные называют такие облака лентикулярными или линзовидными. Они возникают на гребнях воздушных волн между атмосферными слоями, а самое интересное — их не уносит ветром, они долго висят на одном и том же месте.

Очевидцы между тем больше предпочитают фантазировать и наперебой сравнивают тучу то с картиной Сальвадора Дали, то со львёнком из диснеевского мультфильма, то с инопланетянином, то с сахарной ватой.