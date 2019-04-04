Экс-жена главы Amazon отказалась от возможности стать богатейшей женщиной Земли

СМИ уточнили, что ценные бумаги, которые она получит после развода, стоят "только" $35 миллиардов.

Экс-супруга основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи сообщила о завершении бракоразводного процесса и раздела имущества. Она поблагодарила всех за поддержку и доброту.

В посте в "Твиттере" Маккензи Безос написала, что благодарна за прошлое и с нетерпением ждёт будущего, а также рассказала об условиях раздела имущества.

— Счастлива отдать ему все мои доли в The Washington Post и Blue Origin, а также 75% наших акций Amazon, — написала Маккензи Безос, отметив, что передала бывшему супругу своё право как акционера решающего влияния на процедуру голосования.

Маккензи Безос отметила, что после развода они с экс-супругом остались друзьями и будут продолжать выполнять свои родительские обязанности. Сам Безос назвал бывшую супругу удивительным партнёром, союзником и мамой.

Как сообщает Forbes, Джефф Безос уточнил, что переведёт Маккензи 4% акций компании. По данным СМИ, в денежном эквиваленте они превышают 35 миллиардов долларов.

Такое состояние сделает Маккензи Безос третьей в списке богатейших женщин планеты после наследницы парфюмерного холдинга L'Oréal Франсуазы Бетанкур-Майерс и дочери основателя Walmart Элис Уолтон.

Напомним, о разводе богатейшего человека мира после 25 лет брака стало известно в январе. СМИ стали называть Маккензи Безос "золотой разведёнкой", а президент США Дональд Трамп пожелал Джеффу Безосу удачи, узнав о бракоразводном процессе главы Amazon.