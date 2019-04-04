В Чувашии арестовали женщину, чьи дети погибли при пожаре, пока она пила в сауне

4-летняя девочка и мальчик в возрасте 1 года 8 месяцев не смогли спастись и скончались от отравления угарным газом.

38-летняя жительница города Новочебоксарска заключена под стражу на два месяца как фигурант уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", рассказали следователи агентству РИА "Новости".

— По ходатайству следователя Новочебоксарским городским судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили журналистам.

Как ранее сообщал Лайф, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из своей квартиры, закрыв дверь снаружи на замок. Она уехала со своими знакомыми в сауну, где в течение 2,5 часов употребляла спиртные напитки.

В конце марта Лайф рассказывал о трагическом случае в Кемеровской области, там при пожаре погибли мать и двое детей. А буквально пару дней назад в Архангельске от огня погиб 4-летний мальчик, оставленный без присмотра.