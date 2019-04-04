В Чувашии арестовали женщину, чьи дети погибли при пожаре, пока она пила в сауне

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В Чувашии арестовали женщину, чьи дети погибли при пожаре, пока она пила в сауне

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Фото: © СУ СКР по Чувашии

4-летняя девочка и мальчик в возрасте 1 года 8 месяцев не смогли спастись и скончались от отравления угарным газом.

38-летняя жительница города Новочебоксарска заключена под стражу на два месяца как фигурант уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", рассказали следователи агентству РИА "Новости".

По ходатайству следователя Новочебоксарским городским судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили журналистам.

Как ранее сообщал Лайф, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из своей квартиры, закрыв дверь снаружи на замок. Она уехала со своими знакомыми в сауну, где в течение 2,5 часов употребляла спиртные напитки.

В конце марта Лайф рассказывал о трагическом случае в Кемеровской области, там при пожаре погибли мать и двое детей. А буквально пару дней назад в Архангельске от огня погиб 4-летний мальчик, оставленный без присмотра.

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