Xiaomi раскрыла российские ценники смартфонов Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Вендор раскрыл официальные цены и назвал дату старта продаж.

Только что в Москве завершилась российская презентация смартфонов Mi 9 и Redmi 7. Флагман будет представлен в двух цветовых вариантах — Ocean Blue и Piano Black. Цена за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти составит 34 990 рублей, версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 37 990 рублей. Компания уже начала принимать предзаказы.

Redmi 7 поступит в продажу 12 апреля. Версия бюджетника с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти обойдётся в 9 990 рублей. За вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти китайцы просят 11 990 рублей. За самую дорогую версию с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ придётся выложить 13 490 рублей.