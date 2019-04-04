Череповецкая вдова нигерийского принца нашла нового мужа в Африке

Россиянка, которая в 51 год осталась без мужа, с двумя детьми на руках, рассказала, что нынешний избранник связался с ней через Интернет после гибели её супруга.

Ставшая знаменитой в России жительница посёлка Новые Углы Вологодской области Наталья Веденина рассказала о новом этапе жизни. В интервью "Московскому комсомольцу" 51-летняя вдова принца из Нигерии призналась, что снова выходит замуж, и тоже за африканца.

— Его зовут Орландо. Он, как и мой покойный муж Паулёнок, тоже родом из Африки, только из Ганы. Орландо чуть младше Паулёнка, ему 32 года, — поделилась россиянка.

По её словам, новый жених связался с ней через Интернет после трагедии, морально поддержал, познакомил "по скайпу" со своей семьёй, а теперь пытается получить визу, чтобы встретиться с избранницей в России.

Правда, Орландо не из королевской семьи, как его предшественник, — он полицейский. Наталья заверила, что статус не имеет значения.

Веденина также сообщила, что сейчас они с женихом решают, где будут жить. В Африке россиянка отказывается жить из-за климата, а в России оставаться с новым мужем тоже не хочет — боится повторения печальной истории.

— Второй смерти я не переживу. Не хочу ещё раз терять свою сказку, — сказала она.

Кроме того, женщина призналась, что благодарна Орландо за заботу о её детях от предыдущего брака — близнецах, которым сейчас год и восемь месяцев.

Как ранее писал Лайф, в октябре 2018 года трагически закончилась нашумевшая история отношений Ведениной и 32-летнего принца из Нигерии Габриэля Сегуна Аджайи, которого жена называла Паулёнком. Мужчина внезапно умер в ночном клубе. Сообщалось, что у него случился обширный инфаркт.

Стоит отметить, что Нигерия — республика, однако в стране продолжают неофициально существовать королевские семьи, у каждого племени там — свои монаршие особы.